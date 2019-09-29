МВД Архангельска: гибель полицейского не связана с его служебными проблемами. Хватало и личных

В УМВД Архангельской области подтвердили гибель 41-летнего полицейского из Плесецка Олега Фрайнда в ДТП со сгоревшей машиной.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении, причины происшествия еще уточняются. «По предварительным данным, оно не связано со служебной деятельностью погибшего», – заверили 29 сентября в УМВД.

27 сентября в пятом часу утра под Плесецком ВАЗ-21150 на скорости пробил ограждение и вылетел с дороги. Машина загорелась, Фрайнд остался в салоне. О возможной гибели он предупредил заранее. Записку полицейские нашли не сразу.

Поступок Фрайнда связан с его личной жизнью, а не проблемами по службе, добавили в УМВД. Характеристику на него в ведомстве представить затруднились.

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Фрайнд служил в подразделении охраны и конвоирования ОМВД Плесецкого района. С 2015 года он состоял в списке кандидатов на единовременную социальную выплату для покупки жилья, его номер в очереди был 777. За полгода он поднялся на пять позиций.

По данным полиции, медлительность очереди не могла сказаться на поступках Фрайнда. Он проживал в трехкомнатной благоустроенной квартире и жилищно-бытовых проблем не испытывал.

«Но в улучшении условий нуждался, – добавили в полиции. - Скорость движения очереди нам сложно комментировать, она зависит от финансирования».

На внеочередное право на улучшение жилищных условий Фрайнд вряд ли мог рассчитывать в обозримом будущем. В списке жилищно-бытовой комиссии УМВД Архангельской области на 2019 год представлены два человека. Один из них право на льготу получил в 2002 году за участие в Чеченской кампании. Вторая внеочередница – сотрудница полиции, в семье которой есть член с тяжелой формой заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Жилищную льготу она получила в июне 2018 года.