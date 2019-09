Французы весь день стоят в очереди, чтобы проститься с бывшим президентом. К ночи людей меньше не становится

Огромная очередь выстроилась перед Домом инвалидов в центре Парижа еще до начала церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком утром 29 сентября. Гроб будет доступен всю ночь.

Как пишут французские СМИ, церемония началась в два часа дня (три по Москве) с межконфессиональной церковной церемонии, о которой просила семья Ширака. Процессия стартовала от дома президента к Дому инвалидов в час дня, однако очередь там скопилась еще ранним утром.

Гроб с телом бывшего главы республики накрыт французским флагом. Доступ в помещение будет обеспечен всю ночь. Похороны состоятся 30 сентября на кладбище Монпарнас. На них, в том числе, приедет Владимир Путин. В этот день во Франции национальный траур.

Елисейский дворец открыл книгу соболезнований еще вечером 26 сентября, в день смерти президента. Такие же книги открыты мэрией Парижа и всеми округами города – Ширак был его мэром 18 лет. За несколько дней в них накопились тысячи записей.

Жак Ширак был главой Франции с 1995 по 2007-й годы. Президент России Путин назвал Ширака среди своих политических кумиров, поставив его в один ряд с Петром Первым. Ширак часто бывал в Петербурге и признавался городу в любви. "Фонтанка" публиковала фото с его визитов.

People queue to say a final farewell to former French President Jacques Chirac, as his coffin lies at the Saint-Louis-des-Invalides cathedral at the Invalides memorial complex in central Paris pic.twitter.com/ijplHQKWCr