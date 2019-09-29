Французы весь день стоят в очереди, чтобы проститься с бывшим президентом. К ночи людей меньше не становится
Огромная очередь выстроилась перед Домом инвалидов в центре Парижа еще до начала церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком утром 29 сентября. Гроб будет доступен всю ночь.
#CHIRAC Il est l’heure pour moi de terminer ce live-tweet. Les Invalides vont rester ouverts toute la nuit, avant le jour de deuil national, demain. Bonne soir?e ? tous et ? toutes. ?? pic.twitter.com/Ecgllmz96c— Robin Prudent (@robin_prudent) 29 сентября 2019 г.
Как пишут французские СМИ, церемония началась в два часа дня (три по Москве) с межконфессиональной церковной церемонии, о которой просила семья Ширака. Процессия стартовала от дома президента к Дому инвалидов в час дня, однако очередь там скопилась еще ранним утром.
L'adieu ? Jacques Chirac @ParisMatch pic.twitter.com/B7yFf4dP5L— Emilie Cabot (@emiliecabot) 29 сентября 2019 г.
Гроб с телом бывшего главы республики накрыт французским флагом. Доступ в помещение будет обеспечен всю ночь. Похороны состоятся 30 сентября на кладбище Монпарнас. На них, в том числе, приедет Владимир Путин. В этот день во Франции национальный траур.
Le cort?ge transportant le cercueil du pr?sident Jacques Chirac sur l'esplanade des Invalides ? Paris, peu de temps apr?s avoir quitt? son dernier domicile rue de Tournon #AFP pic.twitter.com/ekJulm0rMe— Agence France-Presse (@afpfr) 29 сентября 2019 г.
Елисейский дворец открыл книгу соболезнований еще вечером 26 сентября, в день смерти президента. Такие же книги открыты мэрией Парижа и всеми округами города – Ширак был его мэром 18 лет. За несколько дней в них накопились тысячи записей.
Un livret de discours de #chirac est distribu? ? tous ceux qui entrent dans les Invalides. pic.twitter.com/zu9YgzXCIL— Marie-Estelle Pech (@MariestellPech) 29 сентября 2019 г.
?? L’immense file d’attente des Fran?ais venus rendre un dernier hommage ? #JacquesChirac aux #Invalides #Chirac pic.twitter.com/mMS3KzJycU— Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) 29 сентября 2019 г.
Жак Ширак был главой Франции с 1995 по 2007-й годы. Президент России Путин назвал Ширака среди своих политических кумиров, поставив его в один ряд с Петром Первым. Ширак часто бывал в Петербурге и признавался городу в любви. "Фонтанка" публиковала фото с его визитов.
People queue to say a final farewell to former French President Jacques Chirac, as his coffin lies at the Saint-Louis-des-Invalides cathedral at the Invalides memorial complex in central Paris pic.twitter.com/ijplHQKWCr— AFP news agency (@AFP) 29 сентября 2019 г.