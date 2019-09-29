Французы весь день стоят в очереди, чтобы проститься с бывшим президентом. К ночи людей меньше не становится

Огромная очередь выстроилась перед Домом инвалидов в центре Парижа еще до начала церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком утром 29 сентября. Гроб будет доступен всю ночь.

#CHIRAC Il est l’heure pour moi de terminer ce live-tweet. Les Invalides vont rester ouverts toute la nuit, avant le jour de deuil national, demain. Bonne soir?e ? tous et ? toutes. ?? pic.twitter.com/Ecgllmz96c — Robin Prudent (@robin_prudent) 29 сентября 2019 г.

Как пишут французские СМИ, церемония началась в два часа дня (три по Москве) с межконфессиональной церковной церемонии, о которой просила семья Ширака. Процессия стартовала от дома президента к Дому инвалидов в час дня, однако очередь там скопилась еще ранним утром.

Гроб с телом бывшего главы республики накрыт французским флагом. Доступ в помещение будет обеспечен всю ночь. Похороны состоятся 30 сентября на кладбище Монпарнас. На них, в том числе, приедет Владимир Путин. В этот день во Франции национальный траур.

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Le cort?ge transportant le cercueil du pr?sident Jacques Chirac sur l'esplanade des Invalides ? Paris, peu de temps apr?s avoir quitt? son dernier domicile rue de Tournon #AFP pic.twitter.com/ekJulm0rMe — Agence France-Presse (@afpfr) 29 сентября 2019 г.

Елисейский дворец открыл книгу соболезнований еще вечером 26 сентября, в день смерти президента. Такие же книги открыты мэрией Парижа и всеми округами города – Ширак был его мэром 18 лет. За несколько дней в них накопились тысячи записей.

Un livret de discours de #chirac est distribu? ? tous ceux qui entrent dans les Invalides. pic.twitter.com/zu9YgzXCIL — Marie-Estelle Pech (@MariestellPech) 29 сентября 2019 г.

Жак Ширак был главой Франции с 1995 по 2007-й годы. Президент России Путин назвал Ширака среди своих политических кумиров, поставив его в один ряд с Петром Первым. Ширак часто бывал в Петербурге и признавался городу в любви. "Фонтанка" публиковала фото с его визитов.