В Балашихе сотрудница Российско-Германской торговой палаты попалась насильнику. Его пока не нашли

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера после того, как в одном из парков неизвестный напал на гражданку Германии.

Об этом сообщается на сайте Следкома 29 сентября, преступление было совершено двумя сутками ранее. Ведомство уточняет, что потерпевшей иностранке 35 лет, а дело расследуется управлением в Балашихе. Насильник напал на женщину в лесопарке, он успел скрыться.

По данным РИА «Новости», жертвой стала директор одного из департаментов российско-германской внешнеторговой палаты.