«Зенит» призвал болельщиков поддержать команду на первом в истории матче Лиги чемпионов на «Газпром Арене»

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал видеопослание своим болельщикам в преддверии первого домашнего матча Лиги чемпионов против «Бенфики» (Португалия, Лиссабон). Футболисты команды призвали поддержать их в столь важной игре.

Проморолик опубликован в соцсетях петербургского клуба 29 сентября. «Мы сделаем все для победы», – пообещал капитан «Зенита» Бранислав Иванович. «Нам нужна ваша поддержка», – добавил Александр Ерохин.

Это будет первая в истории игра Лиги чемпионов на «Газпром Арене».

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Матч «Зенит» – «Бенфика» пройдет в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В первой игре, которая прошла во Франции 17 сентября, петербуржцы сыграли вничью с «Лионом».

Напомним, что «Газпром Арена» выиграла право на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.