Премьер-министру Великобритании угрожает импичмент

В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона могут применить процедуру импичмента. Как сообщает The Sunday Times в воскресенье, 29 сентября, такую возможность рассматривают оппозиционные партии.

Поводом для этого стало решение Верховного суда, признавшего 24 сентября незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента.

Соответствующая инициатива может быть представлена палате общин уже на следующей неделе. В случае если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство.

«Нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент», – заявила представитель левоцентристской валлийской партии «Плайд Камри» Лиз Сэвилл.

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Лейбористская и Либерал-демократическая партия обсудят вопрос в понедельник, 30 сентября.

Отметим, что в 2004 году Джонсон сам поддержал импичмент премьер-министра Тони Блэра, который не состоялся. В последний раз палату общин пытались убедить одобрить процедуру импичмента в 1848 году в отношении лорда Генри Джона Темпла Палмерстона, отвечавшего за внешнюю политику Великобритании. Его пытались привлечь к ответственности за тайное соглашение с Россией.

Times также отмечает, что информация об угрозе импичмента Джонсона поступила почти сразу после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале соответствующей процедуры в отношении президента Дональда Трампа. Поводом для этого стали публикации в СМИ о том, что Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского в политических целях.