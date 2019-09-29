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29.09.2019 17:44
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Неудержимый. В Петербурге майор полиции, уволенный из-за 7,7 кг наркотиков, опять рвется на службу

Фигурант уголовного дела о торговле наркотиками, майор транспортной полиции Олег Ритман хочет через суд восстановиться в должности и поработать, по меньшей мере, до приговора.

Об обращении Ритмана в Калининский районный суд с иском к Санкт-Петербург-Финляндскому линейному отделу МВД на транспорте «Фонтанке» стало известно 29 сентября. Майор просит разрешить спор, связанный с увольнением по инициативе работодателя, и восстановить его на службе.

В июле 2016 года начальника уголовного розыска Санкт-Петербург-Финляндского отдела Ритмана задержали по подозрению в наркоторговле. Уголовное дело возбудили по статье 228.1 УК «Покушение на сбыт в особо крупном размере».

Полицейского арестовали, трудовые отношения с ним транспортная полиция расторгла.

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В марте 2017 года был вынесен первый приговор по делу Ритмана. Его предполагаемый подельник, военнослужащий Западного военного округа Дмитрий Омельян получил шесть лет колонии, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве и признав вину.

Омельян утверждал, что весной 2016 года объединился с Ритманом и полицейским патрульно-постовой службы Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела Александром Ивановым «в организованную преступную группу с единой целью обогатиться за счет сбыта наркотического средства». Их тайник якобы находился в гараже на территории Пушкинского района. Омельян нашел покупателя, который согласился приобрести партию массой 7773 грамма, и 2 мая 2016 года был задержан при перевозке наркотиков.

Омельян не сразу указал на соучастников. Между задержаниями военнослужащего и полицейских прошло 2,5 месяца. Ритман и Иванова разрабатывал 17-й отдел («Запад») РУСБ ГУСБ МВД, чей начальник Юрий Тимченко был через несколько месяцев задержан за аферу на сто миллионов рублей.

Ритман вину не признавал, считая свое задержание провокацией. Дело два раза безуспешно пытались рассмотреть в Санкт-Петербургском горсуде. В мае 2019 года его вернули в прокуратуру для устранения недостатков. Оттуда материалы ушли в ГСУ СК Петербурга и в настоящее время находятся у следователя, уточнила «Фонтанке» адвокат Елена Черняк. Полицейских освободили из-под стражи.

Первое слушание по иску Ритмана о восстановлении на службе пройдет 30 сентября.


© Фонтанка.Ру

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