Под конец митинга в Москве на сцену вышел Навальный. На проспекте Сахарова отметились почти 25 тысяч человек

Митинг в поддержку политзаключенных в Москве собрал 24,3 тысячи участников, активисты к пяти часам вечера 29 сентября начали расходиться.

Под конец акции протеста на сцену вышел Алексей Навальный. Он назвал символом протестов «черные шапочки с дырками», имея в виду балаклавы, которые носят на голове оперативники ФСБ и полиции. По мнению политика, это признак того, что власть боится оппозицию.

Последним за Навальным выступил организатор митинга, представитель Либертарианской партии Михаил Светов. Он призвал не терпеть, иначе «жизнь пройдет зря».

Параллельно с разрешенной акцией в Москве в Петербурге и других российских городах свободы политзаключенным требовали в форме одиночных пикетов. Петербуржцы возле «Гостиного двора» выступили хоть и под присмотром полиции, но свободно. На аналогичном мероприятии месяц назад, когда митинг в столице также был разрешен, в Петербурге задержали более 70 человек, которые использовали не требующую согласования форму протеста.