Под конец митинга в Москве на сцену вышел Навальный. На проспекте Сахарова отметились почти 25 тысяч человек
Митинг в поддержку политзаключенных в Москве собрал 24,3 тысячи участников, активисты к пяти часам вечера 29 сентября начали расходиться.
Под конец акции протеста на сцену вышел Алексей Навальный. Он назвал символом протестов «черные шапочки с дырками», имея в виду балаклавы, которые носят на голове оперативники ФСБ и полиции. По мнению политика, это признак того, что власть боится оппозицию.
Последним за Навальным выступил организатор митинга, представитель Либертарианской партии Михаил Светов. Он призвал не терпеть, иначе «жизнь пройдет зря».
Параллельно с разрешенной акцией в Москве в Петербурге и других российских городах свободы политзаключенным требовали в форме одиночных пикетов. Петербуржцы возле «Гостиного двора» выступили хоть и под присмотром полиции, но свободно. На аналогичном мероприятии месяц назад, когда митинг в столице также был разрешен, в Петербурге задержали более 70 человек, которые использовали не требующую согласования форму протеста.
Справка:
Активисты поддерживают тех, кто попал под уголовное преследование из-за летних акций протеста, которые следственный комитет объединил в дело о массовых беспорядках. Общественный резонанс помог прекратить производство в отношении нескольких фигурантов, девятерых отпустили из изоляторов. Самая массовая волна недовольства поднялась после приговора актеру Павлу Устинову, он получил 3,5 года колонии, но вскоре был выпущен из СИЗО.
Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 828 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму, так как многие участники «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму» не имели.