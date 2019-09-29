«Еле отскочить успел». На Коллонтай «Форд» вылетел на тротуар и подмял дорожный знак

Авария с выездом транспорта на пешеходную зону произошла в Невском районе Петербурга 29 сентября. Пешеходы успели увернуться от летящего «Форда», автомобиль взял на таран дорожный знак.

О ДТП на перекрёстке проспекта Солидарности и улицы Коллонтай в социальных сетях рассказали очевидцы. По словам горожан, столкнулись два автомобиля, после чего оранжевый «Форд» вынесло на тротуар.

«Меня этот оранжевый «Форд» чуть не сбил, когда на тротуар вылетел. Я еле отскочить успел. Водитель вроде жив, по крайней мере, сам до скорой добрался», — написал очевидец Игорь.

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В отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти отметили, что сведения о пострадавших в аварии не поступали.