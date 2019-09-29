Учёные узнали, какой режим работы стиральной машины опасен для человека

Экономный режим стиральных машин не позволяет уничтожить опасные бактерии на одежде. К такому выводу пришли немецкие учёные. Результаты их исследования опубликованы на портале MedicalXpress, пишет РИА Новости 29 сентября.

Поводом для изучения вопроса стала вспыхнувшая в одной из больниц немецкого Бонна эпидемия. Медики попросили сотрудников Института гигиены и общественного здравоохранения установить причину распространяющейся болезни.

Как выяснили ученые, в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины копится множество микробов. Например, бактерии, которые близки к возбудителям пневмонии, не уничтожаются при стирке в экономном режиме. Снова попадая на одежду, они могут вызывать расстройство кишечника.

В домашних условиях учёные советуют стирать одежду и бельё при высоких температурах, если кто-то из домочадцев страдает хроническими инфекциями или имеет незаживающие раны.