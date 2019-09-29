Чемпион «Формулы-1» в Сочи отметил победу жаркими объятиями с гигантской матрешкой

«Главстрой Санкт-Петербург» совместно с дочерней компанией «Эксплуатация ГС-СПб» и средней общеобразовательной школой №482 Выборгского района выступили организаторами Спартакиады на территории жилого комплекса «Северная долина». Большой спортивный праздник, приуроченный к началу учебного года, проходит третий год подряд. В этом году он объединил несколько тысяч зрителей и участников.