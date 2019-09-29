На митинге в Москве собралось почти 20 тысяч человек. Данные МВД и активистов совпали

Через полчаса после начала согласованной акции протеста на проспекте Сахарова в Москве собралось 17,8 тысячи человек. Выступили несостоявшиеся депутаты, адвокаты и Резник из Петербурга.

«Белый счетчик» в Twitter приводит данные на 15.30 29 сентября, авторы микроблога утверждают, что входящий поток по-прежнему интенсивный. Официальную статистику дали и в московском управлении МВД, оценка совпала с данными активистов – «около 20 тысяч человек».

За первые полчаса на сцене с призывом «Отпускай» успели выступить директор ФБК Иван Жданов, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, адвокат Мария Эйсмонт.