На митинге в Москве собралось почти 20 тысяч человек. Данные МВД и активистов совпали
Через полчаса после начала согласованной акции протеста на проспекте Сахарова в Москве собралось 17,8 тысячи человек. Выступили несостоявшиеся депутаты, адвокаты и Резник из Петербурга.
«Белый счетчик» в Twitter приводит данные на 15.30 29 сентября, авторы микроблога утверждают, что входящий поток по-прежнему интенсивный. Официальную статистику дали и в московском управлении МВД, оценка совпала с данными активистов – «около 20 тысяч человек».
За первые полчаса на сцене с призывом «Отпускай» успели выступить директор ФБК Иван Жданов, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, адвокат Мария Эйсмонт.
Справка:
Активисты поддерживают тех, кто попал под уголовное преследование из-за летних акций протеста, которые следственный комитет объединил в дело о массовых беспорядках. Общественный резонанс помог прекратить производство в отношении нескольких фигурантов, девятерых отпустили из изоляторов. Самая массовая волна недовольства поднялась после приговора актеру Павлу Устинову, он получил 3,5 года колонии, но вскоре был выпущен из СИЗО.
Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 828 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму, так как многие участники «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму» не имели.