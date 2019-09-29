Умер писатель Вячеслав Пьецух. Его убил цирроз

Писатель Вячеслав Пьецух скончался в возрасте 72 лет из-за цирроза печени. Он был главным редактором журнала «Дружба народов», автором книги «Искусство существования» и сборника «Жизнь замечательных людей».

О смерти писателя 29 сентября сообщила РБК его супруга Ирина Ефимович. Она добавила, что автор будет похоронен 1 октября в деревне Никифоровское Тверской области, где он любил бывать.

Пьяцух начинал писательскую карьеру, когда еще был школьным учителем. В 1993-95 он возглавлял редакцию журнала «Дружба народов». Написал такие книги как «Новая московская философия», «Государственное Дитя», «Повести и рассказы», «Алфавит» и другие, был членом союза писателей и ПЕН-центра. Лауреат множества премий.