В столице начался митинг в поддержку фигурантов «Московского дела». На проспекте Сахарова несколько тысяч человек

Политические активисты, в том числе Алексей Навальный, актеры и просто жители столицы к трем часам дня 29 сентября начали собираться на согласованный митинг на проспекте Сахарова.

По данным «Белого счетчика», который ведет подсчет пришедших на митинг людей, за полчаса до начала, то есть в 14.30, рамки преодолели 3,4 тысячи человек. Прямой эфир с акции в поддержку фигурантов «Московского дела» ведет телеканал «Дождь». По информации журналистов, на этот раз согласованное мероприятие кроме Росгвардии и полиции охраняют народные дружинники. Это вызвало недовольство у организаторов, сами пришедшие добровольцы заявили о своей аполитичности и добавили, что лишь помогают правоохранительным органам.

Активисты поддерживают тех, кто попал под уголовное преследование из-за летних акций протеста, которые следственный комитет объединил в дело о массовых беспорядках. Общественный резонанс помог прекратить производство в отношении нескольких фигурантов, девятерых отпустили из изоляторов. Самая массовая волна недовольства поднялась после приговора актеру Павлу Устинову, он получил 3,5 года колонии, но вскоре был выпущен из СИЗО.

Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 828 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму, так как многие участники «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму» не имели.