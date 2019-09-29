Полёт квадрокоптера над Муринским ручьём закончился неловкостью. На дереве застряли и дрон, и его хозяин

Спасатели снимали с дерева владельца квадрокоптера в Выборгском районе Петербурга. Дотянуться до устройства мощностей не хватило.

Как рассказала в социальных сетях местная жительница Ирина 29 сентября, накануне во время прогулки в парке на Муринском ручье она застала спасательную операцию. Парень попытался залезть на дерево, чтобы вызволить из ветвей застрявший квадрокоптер. «Он поздно понял, что вверх бесполезно, но и вниз ему уже не слезть. И вот сидит он возле сука, обхватив ствол на высоте более 5м и улыбается», — написала Ирина.

Прохожие вызвали на подмогу сотрудников МЧС. Приехавшие на место спасатели сняли пленника. Но высоты лестницы не хватило, чтобы дотянуться до квадрокоптера. По словам Ирины, дрон так и остался зависшим в ветках.