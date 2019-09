На Луну, Марс и дальше. Маск вновь показал будущее

SpaceX Илона Маска презентовала прототип межпланетного космического корабля Starship. Он отправит космонавтов в Солнечную систему и вернет обратно.

О корабле Маск рассказал 29 сентября, 50-метровый прототип сейчас стоит на пусковой площадке в округе Камерон, Техас. Корабль весит 120 тонн, это без груза и топлива, главная его особенность - в возможности вернуться на Землю. Переворот, по замыслу SpaceX, будет происходить незадолго до приземления.

11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P