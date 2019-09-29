«Он всё, что закажут, расскажет». Гребенщиков спел о пропагандистах

Лидер группы «Аквариум» в творческой форме высказался о пропагандистах. Запись новой песни Бориса Гребенщикова опубликована на Youtube.

Ролик, озаглавленный как «Вечерний М.», появился в сети накануне, к 29 сентября он собрал около 50 тысяч просмотров. Отмечается, что БГ с гитарой в руках снял драматург и режиссер Иван Вырыпаев.

Скриншот с сайта YouTube

В песне рассказывается «подлинном труженике наших времен», работающем на телевидении:

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«Он всё, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.

У народа душа и за ней ни гроша, но зато мы утёрли всем нос

Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг».