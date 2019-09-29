Форвард «Локомотива» Смолов извинился перед Семаком за слова, сказанные в перерыве матча с «Зенитом». Практически на бегу

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» за слова, сказанные в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги. С Семаком он столкнулся случайно.

Видеозапись короткого разговора в Twitter выложил журналист Тимур Журавель ночью 29 сентября. «Конечно, повторил бы эти слова. Если вернуться туда, то я не могу ничего поменять. Что было, то было», — сказал Смолов Журавелю. Через несколько секунд футболист увидел Семака и поздоровался с ним.

«Некрасиво сказал в перерыве», — отметил Семак.

«Ну да, извините», — ответил Смолов.

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Смолов свои слова о «Зените» назад не взял, но перед Семаком извинился. скрытые подробности матча, где был огонь, – в 17:10 на @MatchTV!) pic.twitter.com/If1tGOzJl8 — ZhuraWell (@TimZhur) 29 сентября 2019 г.

Напомним, форвард московской команды раскритиковал решение об отмене его гола и предложил отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице чемпионата России. Также Смолов предложил Шатову «идти и играть в мини-футбол», когда тот вмешался в его интервью.

В результате поражения (матч закончился со счетом 1:0) «Зенит» потерял лидерство в чемпионате России. Петербуржцы теперь занимают третье место, «Локомотив» – второе, «Ростов» – первое. У всех трех клубов по 23 очка. Места распределились в зависимости от дополнительных показателей.

Следующий матч «Зенит» проведет 2 октября в рамках Лиги чемпионов против «Бенфики» в Петербурге.