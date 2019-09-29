На Филиппинах и в Индонезии люди гибнут из-за землетрясения, в Индии - во время потопа

Жертвами стихии в юго-восточной и южной Азии стали не менее ста человек. Их губят муссонные дожди и сотрясающаяся земля.

Как сообщает 29 сентября NDTV, за четыре дня ливней на севере Индии погибли уже почти 80 человек. Люди остаются без электричества, множество домов разрушено. Виной тому сильнейшие муссонные ливни, ударила стихия в основном по штатам Бихар и Уттар-Прадеш. До вторника, когда ожидается перемена погоды, в регионе бедствия закрыты все школы.

Восточней, на территории Индонезии, после землетрясения магнитудой 6,5 подсчитали число жертв – погибли 30 человек, 156 пострадали. Трясло два дня назад, к утру 29 сентября очаг перебрался на соседние острова, в Филиппины. Там, по данным европейского средиземноморского сейсмологического центра, в пять утра по Москве зафиксирована магнитуда 6,1. Эпицентр землетрясения залегал на глубине почти 80 км, вдали от крупных городов и населенных пунктов.