Стал известен топ-20 лучших смартфонов 2019 года. iPhone проиграл борьбу за первое место

Рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала устройств опубликовал в воскресенье, 29 сентября, американский журнал Business Insider. Лидером списка стал смартфон OnePlus 7T.

Фото с официального сайта производителя

В числе преимуществ модели эксперты назвали простую операционную систему Android, дизайн, камеру с тремя объективами, время автономной работы, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица. К минусам отнесли отсутствие беспроводной зарядки и официального рейтинга водостойкости. Стоит аппарат 600 долларов.

Второе место занял iPhone 11 за 700 долларов, в котором отметили экран в 6,1 дюйма, мощный процессор, а также производительную камеру и распознавание лица по идентификатору.

Реклама



Фото с официального сайта производителя

Третье место заняла модель OnePlus 7 Pro за 670 долларов. В нем оценили мощный процессор, дизайн с изогнутыми краями экрана, а также быструю работу датчиков отпечатков пальцев.

Фото с официального сайта производителя

Также в рейтинг вошли:

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Samsung Galaxy S10e

Реклама





iPhone XR

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Galaxy S10 Plus

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max.

Фото с официального сайта производителя

Напомним, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – самые свежие смартфоны от Apple. В России их продажи стартовали 20 сентября. Цена iPhone 11 составила 59,99 тыс. рублей, версия Pro — от 89,99 тысячи.