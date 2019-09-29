Стал известен топ-20 лучших смартфонов 2019 года. iPhone проиграл борьбу за первое место
Рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала устройств опубликовал в воскресенье, 29 сентября, американский журнал Business Insider. Лидером списка стал смартфон OnePlus 7T.
В числе преимуществ модели эксперты назвали простую операционную систему Android, дизайн, камеру с тремя объективами, время автономной работы, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица. К минусам отнесли отсутствие беспроводной зарядки и официального рейтинга водостойкости. Стоит аппарат 600 долларов.
Второе место занял iPhone 11 за 700 долларов, в котором отметили экран в 6,1 дюйма, мощный процессор, а также производительную камеру и распознавание лица по идентификатору.
Третье место заняла модель OnePlus 7 Pro за 670 долларов. В нем оценили мощный процессор, дизайн с изогнутыми краями экрана, а также быструю работу датчиков отпечатков пальцев.
Также в рейтинг вошли:
Pixel 3a
Pixel 3a XL
Samsung Galaxy S10e
iPhone XR
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Galaxy S10 Plus
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max.
Напомним, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – самые свежие смартфоны от Apple. В России их продажи стартовали 20 сентября. Цена iPhone 11 составила 59,99 тыс. рублей, версия Pro — от 89,99 тысячи.