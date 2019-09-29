В аварии на Муринской дороге подбило пять машин. Дорожный буян смог уехать безнаказанным

Читатель «Фонтанки» Антон

Массовое ДТП произошло в Красногвардейском районе Петербурга ночью 29 сентября. Виновник манёвра скрылся во дворах «Новой Охты».

Как рассказал «Фонтанке» очевидец Антон, после аварии у 84 дома на Муринской дороге оказались подбиты пять автомобилей. На присланных в редакцию фото запечатлён масштаб бедствия. Дорожный буян помял чужой транспорт, после столкновения одна из машин лишилась бампера и колеса.

После аварии хозяева подбитых автомобилей затормозили проезжавший мимо наряд Росгвардии, который вызвал на место сотрудников ДПС. Найти виновника пока не удалось.