Отчаявшийся получить жилье от государства сотрудник полиции погиб в аварии. Его номер в очереди был 777

Следственный комитет Архангельской области выясняет причины гибели 41-летнего полицейского из Плесецка Олега Фрайнда. На пустой дороге машина въехала в силовое ограждение и вылетела с трассы, водитель сгорел заживо.

О «недорожной» причине гибели сотрудника 29 сентября написал телеграм-канал «Омбудсмен полиции», Фрайнд якобы предупредил о своей возможной кончине.

Полицейский служил в подразделении охраны и конвоирования ОМВД Плесецкого района. Он, по данным «Фонтанки», числился в документах жилищно-бытовой комиссии Архангельского УМВД. В списке сотрудников, имеющих право на единовременную социальную выплату для покупки или строительства жилья, Фрайнд по состоянию на июнь 2018 года занимал 782-ю строчку, а в январе 2019-го поднялся на 777-ю. Скорость перемещения – пять позиций в течение полугода – могла казаться вечностью нуждающемуся в жилье сотруднику. В очереди он стоял с 2015 года.

Сослуживцы и друзья устроили прощание с Фрайндом, оно прошло утром 29 сентября.

По данным УГИБДД Архангельской области, 27 сентября в пятом часу утра при движении со стороны Плесецка в сторону поселка Савинский водитель ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу, пробил ограждение и вылетел в кювет. От столкновения с землей машина загорелась, водитель остался в салоне.