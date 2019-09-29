«Такая зеленая карточка» больше не нужна. Работодатели начали принимать электронный СНИЛС

Вместо обычных карточек СНИЛС, которые перестали выдавать в апреле 2019 года, работодатели теперь имеют право требовать аналогичный электронный документ. Данные о страховом номере можно получить в Пенсионном фонде.

Форму регистрации ПФР утвердил в июне, а официально опубликовал на прошлой неделе, соответствующее постановление вступило в силу 29 сентября. В уведомлении указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: фамилия, имя и отчество работника, страховой номер, дата и место рождения, пол, а также дата регистрации в системе индивидуального учета.

Обращаться за электронным документом можно будет как через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, так и через территориальный орган Пенсионного фонда, а также в многофункциональных центрах. Уведомление будет защищено электронной подписью должностного лица.

При этом все бумажные страховые свидетельства, выданные до 1 апреля этого года, сохраняют свою силу и не требуют обмена на аналогичный электронный вариант.