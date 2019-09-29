Не салют, так пуля. Субботние торжества на Крестовском прервал нетипичный шум

Ночные похождения неизвестных с оружием нарушили спокойствие на Крестовском острове в Петербурге. Среди элитных ресторанов прогремели звуки выстрелов, пострадали лишь нервы.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 29 сентября охранник одного из ресторанов на Крестовском острове обратился в полицию. Мужчина рассказал о выстрелах, доносившихся рядом с заведением на Южной дороге, однако кто и из чего стрелял, он сказать не мог.

Прибывшие на место сотрудники ни конфликтующих, ни подгулявших не застали. Стрельба никого не задела. «Поступившая информация проверяется. Заявлений в полицию не поступало», — отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.