Российская молодежь не желает экономить на путешествиях и оставаться в одиночестве

Большинство россиян, родившихся после 1995 года, считают траты на путешествия важнейшей статьей своих расходов. Как сообщает 29 сентября РБК со ссылкой на исследование Booking.com, 60% российской молодежи скорее урежут расходы на что-то другое, а освободившиеся деньги потратят на поездку.

В среднем в мире с таким подходом согласны 47% их сверстников. У большинства опрошенных (80% в России, 69% в среднем в мире) уже составлен список мест, в которых они должны побывать. Треть всех участников опроса планируют совершить не меньше пяти «грандиозных путешествий» из этого списка в ближайшие десять лет, 39% намерены посетить за это время минимум три континента, 52% хотят побывать в «экстремальном месте».

В то же время в России значительно меньше молодых людей, которые предпочитают путешествовать в одиночку. В среднем в мире это 18%, а в России — только 11%.

При этом большинство российских юношей и девушек разделяют любовь своих сверстников из других стран к социальным сетям и не готовы отказываться от них в своих поездках: 59% опрошенных считают Wi-Fi самым важным удобством во время проживания. Среди других возрастных групп он менее популярен.