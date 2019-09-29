Перспектива есть. Из Петербурга в Иматру на электричке за 1100 рублей и два часа. Но пока только в теории

Для «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Иматрой будут готовить технико-экономическое обоснование, потому что направление и российская, и финская стороны считают перспективным.

Фото с сайта rzd.ru

Об этом 29 сентября рассказал «Фонтанке» заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» (занимается обустройством пунктов пропуска) Дмитрий Ваньчков, который участвовал в тестовом проезде электропоезда до Иматры и обратно.

Накануне был организован тестовый заезд «Ласточки» в Финляндию – в поездке участвовали представители РЖД, включая заместителя гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова. Прогон прошёл успешно: отправившись с Финляндского вокзала в 7:00, в 10:15 поезд был в Иматре, обратно «Ласточка» выехала в 16:14 и была на месте в 19:25. Маршрут лежал через Выборг – до него поезд ехал на электричестве, после чего к составу прицепили тепловоз – участок от Каменногорска до границы не электрофицирован.

В Иматре прошло совещание с участием представителей финского транпортного агентства, железных дорог и мэра финского города Кая Рослакка и исполнительного директора Регионального совета Южного Саво Матти Виалайнена.

«Итогом совещания стало то, что обе стороны на первый взгляд считают направление экономически выгодным. Перспектива у пассажирского электропоезда есть. Однако решение о запуске проекта не принято, пока лишь вырисовывается идея и возможные варианты. Следующим шагом станет подготовка технико-экономического обоснования», – рассказал представитель Росгранстроя.

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Исследование о перспективах запуска электрички Петербург – Иматра, заказанное финской стороной, было подготовлено этой весной. Как подсчитали в ГК «Транспортная интеграция», перспективный пассажиропоток составляет миллион человек в год. Ранее речь шла о необходимости электрификации 26-километрового участка Камменогорск – Светогорск.

Однако тестовый заезд показал, что 209-километровый маршрут через Выборг возможен и сейчас – поезд «Ласточка» на 349 мест может ходить на постоянном и переменном токе, и на тепловозной тяге. По информации «Фонтанки», в РЖД уже прикинули, что в таком случае пограничный и таможенный контроль бы осуществлялся в Выборге. Расчётное время в пути – 3 часа 11 минут. Однако если организовать контроль документов непосредственно в поезде, то в день – теоретически – можно было бы пустить три пары поездов, которые могли бы преодолевать маршрут за два часа. За расчётную стоимость билета в одну сторону на данный момент принимается 1100 рублей.

По предварительным данным, запуск пассажирского сообщения мог бы стать первым этапом в развитии пункта пропуска «Светогорск», через который сейчас идёт 15% всего грузопотока мужду Россией и Финляндией. Вторым – расширение грузовой части, поскольку оно требует более серьёзных инвестиций.

Речи о возможных источниках финансирования проекта, стоимость которого составит, по грубым оценкам, не меньше 3,3 млрд рублей, пока не идёт. Финансирования на реконструкцию ЖДПП «Светогорск» под пассажирский в госпрограмме «Росграница» до 2021 года не предусмотрено. В инвестиционной программе РЖД до 2025 года проект тоже не значится.