Перспектива есть. Из Петербурга в Иматру на электричке за 1100 рублей и два часа. Но пока только в теории
Для «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Иматрой будут готовить технико-экономическое обоснование, потому что направление и российская, и финская стороны считают перспективным.
Фото с сайта rzd.ru
Об этом 29 сентября рассказал «Фонтанке» заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» (занимается обустройством пунктов пропуска) Дмитрий Ваньчков, который участвовал в тестовом проезде электропоезда до Иматры и обратно.
Накануне был организован тестовый заезд «Ласточки» в Финляндию – в поездке участвовали представители РЖД, включая заместителя гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова. Прогон прошёл успешно: отправившись с Финляндского вокзала в 7:00, в 10:15 поезд был в Иматре, обратно «Ласточка» выехала в 16:14 и была на месте в 19:25. Маршрут лежал через Выборг – до него поезд ехал на электричестве, после чего к составу прицепили тепловоз – участок от Каменногорска до границы не электрофицирован.
В Иматре прошло совещание с участием представителей финского транпортного агентства, железных дорог и мэра финского города Кая Рослакка и исполнительного директора Регионального совета Южного Саво Матти Виалайнена.
«Итогом совещания стало то, что обе стороны на первый взгляд считают направление экономически выгодным. Перспектива у пассажирского электропоезда есть. Однако решение о запуске проекта не принято, пока лишь вырисовывается идея и возможные варианты. Следующим шагом станет подготовка технико-экономического обоснования», – рассказал представитель Росгранстроя.
Исследование о перспективах запуска электрички Петербург – Иматра, заказанное финской стороной, было подготовлено этой весной. Как подсчитали в ГК «Транспортная интеграция», перспективный пассажиропоток составляет миллион человек в год. Ранее речь шла о необходимости электрификации 26-километрового участка Камменогорск – Светогорск.
Однако тестовый заезд показал, что 209-километровый маршрут через Выборг возможен и сейчас – поезд «Ласточка» на 349 мест может ходить на постоянном и переменном токе, и на тепловозной тяге. По информации «Фонтанки», в РЖД уже прикинули, что в таком случае пограничный и таможенный контроль бы осуществлялся в Выборге. Расчётное время в пути – 3 часа 11 минут. Однако если организовать контроль документов непосредственно в поезде, то в день – теоретически – можно было бы пустить три пары поездов, которые могли бы преодолевать маршрут за два часа. За расчётную стоимость билета в одну сторону на данный момент принимается 1100 рублей.
По предварительным данным, запуск пассажирского сообщения мог бы стать первым этапом в развитии пункта пропуска «Светогорск», через который сейчас идёт 15% всего грузопотока мужду Россией и Финляндией. Вторым – расширение грузовой части, поскольку оно требует более серьёзных инвестиций.
Речи о возможных источниках финансирования проекта, стоимость которого составит, по грубым оценкам, не меньше 3,3 млрд рублей, пока не идёт. Финансирования на реконструкцию ЖДПП «Светогорск» под пассажирский в госпрограмме «Росграница» до 2021 года не предусмотрено. В инвестиционной программе РЖД до 2025 года проект тоже не значится.
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Справка:
Пассажирское железнодорожное сообщение из Петербурга в Иматру через Выборг и Каменногорск было запущено ещё в начале 1890-х годов. Русские любили отдыхать в Финляндии и ездили туда на лето на свои дачи. В 1972 году ЖДПП «Светогорск» был открыт как двусторонний для обслуживания потребностей целлюлозно-бумажного комбината Enso. В 1997 году Россия и Финляндия обменялись нотами о необходимости международного пункта пропуска для железнодорожного и автомобильного транспорта. В 2002 году открылся международный автомобильный пункт пропуска «Светогорск», но железнодорожный такого статуса не получил из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. В 2010 — 2011 годах государства вновь обменялись нотами по поводу ЖДПП, но подготовка проекта заглохла. Договор о железнодорожном сообщении, который позволяет осуществлять через Светогорск - Иматру импортные, экспортные и пассажирские перевозки, был заключен между Финляндией и Россией в 2016 году. Однако для этого необходима пограничная инфраструктура и придание пункту пропуска статуса международного. В 2018 году регион Южной Карелии запустил разработку плана действий для развития ЖДПП.
Проект, о котором говорят уже 20 лет, вроде бы сдвинулся с мёртвой точки. Весной 2019 года были представлены результаты проведённого по заказу финнов исследования о перспективах проекта. Для запуска электрички необходимо, как минимум, электрифицировать участок от Каменногорска до границы, реконструировать пункт пропуска «Светогорск» для приёма пассажиров. По примерным оценкам, на это понадобится не меньше 3,3 млрд рублей. Финны, со своей стороны, готовы будут к запуску уже к 2023 году. Подробнее.
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