Храм на Васильевском острове хотели предать огню. Задержан поджигатель со стажем

Сорвать строительство храма с помощью огня задумал житель Васильевского острова в Петербурге. Планам помешала полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, накануне около трёх часов ночи в полицию поступило сообщение о поджоге строящегося храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Мичманской улице.

Приехавшие на место полицейские задержали потенциального пиромана, 27-летний петербуржец работает в сфере производства рекламных конструкций, в социальных сетях демонстрирует увлечение кино, в частности, его заинтересовали такие фильмы, как «Американский пирог» и «Сибирский потрошитель».

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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК (Умышленное уничтожение имущества путём поджога). «Существенного ущерба храму не нанесено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В прошлом у любителя огня уже значится уголовное дело по алогичной статье. Также его привлекали за кражу, но производство прекратили в связи с примирением сторон.