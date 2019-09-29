Гендиректор «Зенита»: За фол на Оздоеве в штрафной надо было назначать пенальти

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал итоги матча «Локомотив» – «Зенит» (1:0), который прошел 28 сентября. VAR надо было использовать чаще.

В частности, в интервью ТАСС руководитель петербургской команды уделил отдельное внимание эпизоду с незамеченным нарушением на полузащитнике сине-бело-голубых Магомеде Оздоеве.

«Если мы спокойно проанализируем развитие событий на поле, первые 20 минут «Зенит» очень уверенно контролировал мяч, и «Локомотив» фактически не мог перейти из обороны в атаку, но ничего реального из этого мы не создали. Потом соперник почувствовал это, стал двигаться активно и создавать острые моменты.

Сейчас, если посмотреть, за фол на Оздоеве в штрафной надо было назначать пенальти – по-моему, это достаточно очевидно, там был удар игрока «Локомотива» по ноге Магомеда. Но почему-то в этот раз к помощи VAR не прибегли.

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«Локомотив» забил гол после нарушения правил на Себастьяне Дриусси, и VAR это показал, но «Зенит» не услышал этот тревожный звонок и пропустил в самом начале второго тайма гол от Гжегожа Крыховяка.

Хотя потом «Зенит» приступил к активным действиям, но «Локомотив» очень умело совмещал эшелонированную оборону и резкие контратаки. Было бы здорово, если бы засчитали гол, забитый на последних минутах, но VAR показал, что Алексей Сутормин подыграл себе рукой», – подчеркнул Медведев.

Напомним, итогом этого матча для «Зенита» стала потеря лидерства. Петербуржцы теперь занимают третье место, «Локомотив» – второе, «Ростов» – первое. У всех трех клубов по 23 очка. Места распределились в зависимости от дополнительных показателей.

Следующий матч «Зенит» проведет 2 октября в рамках Лиги чемпионов против «Бенфики» в Петербурге.