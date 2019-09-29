Небо над Петербургом накроет облачная спираль. Под ней будет тепло и мокро

Циклон, пришедший к Петербургу с Атлантики, закручивается над городом утром 29 сентября. Он принесет осадки и не даст замерзнуть.

Как пишет в Facebook синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, Скандинавия угодила в центр циклона, а его передний край дотянулся до Москвы. Теплые облака постепенно закручиваются над Северной столицей, Леус обещает их плотную пелену и, как следствие, небольшие дожди. В городе до +13, синоптики утверждают, что это теплее чем обычно в конце сентября.

Циклон, судя по прогнозу Гидрометцентра, не покинет город и в начале рабочей недели. Погоду обещают такую же, с возможными дождями и температурой выше десяти градусов.