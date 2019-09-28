Пропавшее в Атлантике судно с украинцами на борту затонуло. Спасли троих

Судовладелец пропавшего в Атлантическом океане Bourbon Rhode подтвердил, что судно затонуло. Троих членов экипажа удалось найти с воздуха.

Об этом пишет ТАСС 28 сентября со ссылкой на украинские СМИ. Само судно найти не удалось, однако ВМС Франции с воздуха обнаружили шлюпку и трех человек в ней. Двое из них граждане Украины. Уточняется, что поиски на этом не прекратились, а в зоне бедствия улучшаются погодные условия.

Члены экипажа перестали выходить на связь 26 сентября, когда Bourbon Rhode находилось в более чем в двух тысячах километров от ближайшего берега, острова Мартиника. Судно направлялось в Гайану с Канарских островов и попало в шторм. На борту находилось 14 человек.