Учительница из Петербурга прошла первый этап на звание лучшей в стране

Первый этап ежегодного конкурса «Учитель года» состоялся в Грозном 28 сентября. Дальше прошла жительница Северной столицы Марина Зезкова.

Как сообщает РИА «Новости», первый этап прошли 15 из 85 учителей. География победителей начального тура захватывает всю страну, от Петербурга до Камчатки. Следующая часть соревнований начнется 29 сентября, пятерых финалистов определят к 1 октября. Победителя выберут в Москве 3 числа и наградят в Кремле в День учителя.

Марина Зезкова прошла примерно такой же круг испытаний на региональном этапе и в мае стала учителем года в Петербурге.

Педагог уже почти десять лет работает в гимназии № 171 преподавателем французского языка. Зезкова окончила Педагогический Университет им. А.И. Герцена, является победителем Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Педагогические надежды 2012», отмечена нагрудным знаком «За гуманизацию школ Санкт-Петербурга».

«Работая в школе, чувствую себя на своём месте: я занимаюсь тем, что мне нравится и хорошо получается. А преподавание французского языка — это не только общение и языкознание, но и история, культура, музыка, наука, литература. Поэтому понимаю, что сохранение языкового многообразия в моих руках и в руках моих учеников», — говорится в анкете Зезковой на сайте конкурса «Учитель года».