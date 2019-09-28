Дзюба всё рассказал про «Локомотив» - «Зенит»: «Безобразный матч в нашем исполнении»

Два отмененных мяча, хамство из уст Федора Смолова и 120 секунд разрушенной надежды: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги матча «Локомотив»-«Зенит», в котором петербуржцы уступили со счетом 1-0.

Сергей Бобылев/ТАСС

У противостояния Юрия Семина с Сергеем Семаком уже есть история. В прошлом сезоне дома «Зенит» выдал грандиозный по сверхрезультативности матч: «Локомотив» на «Газпром-Арене» был обыгран со счетом 5:3. Ответный матч в столице получился намного скромнее: несмотря на очередной роскошный гол Ярослава Ракицкого со штрафного, команда Сергея Богдановича тогда упустила победу, счет сравнял Владислав Игнатьев. В июльском матче за Суперкубок России обладатель кубка страны «Локомотив» уверенно переиграл «Зенит», та игра запомнилась в первую очередь спорной игрой вратаря Андрея Лунева, который пропустил 2, как показалось, необязательных мяча. В этом сезоне обе тренера снова думают о чемпионстве.

На неделе команды сыграли свои первые матчи в розыгрыше Кубка России сезона 2019-2020. «Зенит» неожиданным, но все же более-менее основным составом, оформил волевую победу над «Енисеем». «Локомотив» бросил вызов Российскому Футбольному Союзу и в знак протеста против выбора дат матчей против «Балтики» и «Зенита» уехал в Калининград вторым составом; более того — на матч Кубка поехал даже не весь тренерский штаб железнодорожников. Неловко упоминать футбольного бога, но отметим, что «Локомотив» умудрился упустить на 74 минуте победу, довел дело до серии послематчевых пенальти, в которой и уступил клубу ФНЛ.

Эксперты перед матчем отмечали важность противостояния опорных полузащитников. В составе «Зенита» игра дуэта Вильмара Барриоса с Магомедом Оздоевым минувшей весной позволила заранее оформить золотые медали чемпионата России. В «Локомотиве» темп игры задает пара в составе Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк.

Настроение самого опытного отечественного тренера — Юрий Семин тренирует последние 37 лет — омрачала травма братьев Миранчуков. В «Зените» под вопросом находились Себастьян Дриусси (получил сотрясение мозга в первом тайме игры с «Рубином», был заменен в перерыве) и Сердар Азмун (повредил голеностоп в Лиге Чемпионов, забил гол и тоже был заменен). Но если оба футболиста «Локомотива» в итоге не попали в стартовый состав, то иранец с аргентинцем вышли на поле с первых минут. К слову, братья Миранчуки смотрели футбол в ложе для почетных гостей, как и Александр Кокорин, приехавший на матч поддержать свою новую-старую команду.

Реклама



Тренерский штаб «Зенита» выбрал следующих футболистов на игру 11 тура: в воротах Лунев; четыре защитника — Бранислав Иванович, Ракицкий, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев; Оздоев с Барриосом и приданным им в помощь Дугласом Сантосом в центре поля, Дриусси, Азмун и Артем Дзюба в группе атаке. Семак все-таки не стал переходить на лигочемпионскую схему с пятью защитниками.

Первый тайм пришел в позиционной борьбе: футболисты обоих трудовых коллективов откровенно отказывались бить по воротам. Уже на 2 минуте Оздоев получил по ногам в штрафной Маринату Гильерме, но 11-метровый не был назначен. Просмотр повторов в перерыве подтвердил: пенальти был. Показательная статистика: за первые 45 минут команды всего три раза пробили по воротам. И лишь один удар — в створ.

Этот удар получился откровенно спорным. В начале игрового эпизода Жоао Марио откровенно ушатал по ногам Дриусси, но главный арбитр матча Михаил Вилков, находившийся в двух метрах от игрового эпизода, разрешил продолжить игру, последовала подача, и Федор Смолов в борьбе с Ракицким оказался решительней: Лунев пошел на выход, до мяча не достал, и нападающий «Локомотива» головой переправил мяч в ворота «Зенита». Тем не менее фол на Дриусси был такой вызывающий, что Сергей Карасев, отвечающий за систему ВАР, убедил Вилкова отменить празднование железнодорожников: гол так и не был засчитан.

В перерыве Смолов в эфире канала «Матч-ТВ» выдал на-гора: «Еще бы нам против «Зенита» засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать. Думаю, им отдавать первое и играть за второе. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. Игру они не переносят на один день».

С учетом всех высказываний и достижений «Локомотива» в последние годы и личного спортивного баланса Смолова эта цитата выглядела как минимум спорно.

Увы, второй тайм начался с очередной ошибки Лунева. Крыховяк пробил метров с 25, удар получился непростым, с отскоком от земли, но такие удары в таких матчах пропускать нельзя. Отдельно отметим представление Семина в технической зоне «Локомотива»: главный тренер москвичей, обращаясь к резервному арбитру, стал предлагать и тут обратиться к системе видеоповторов. Выглядело это, скажем так, некрасиво.

«Зенит» попытался прибавить: на замену последовательно выходили Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Роберт Мак. Сложилось впечатление, что Азмун к несчастью петербургских любителей футбола категорически не попал в игру. Собственно, неслучайно он был заменен первым. Впрочем, Семак еще до игры отмечал, что он, как и Дриусси, на весь матч не готов.

Реклама





«Зенит» сравнял счет уже в компенсированное время. Лунев (!) подключился к розыгрышу на последних секундах, подал в штрафную, мяч отлетел к Сутормин и Мак с левой ноги пробил четко в угол ворот Гильерме. К сожалению, Сутормин в эпизоде с голевой передачей подыграл себе рукой, и судья Вилков справедливо взятие ворот отменил. По итогам 11 туров у «Зенита» набралась неплохая серия: дважды в матчах против московских команд голы в ворота петербургского клуба отменялись после просмотра видеоповторов. Но впервые после поездки к «Локомтиву» система видеоассистентов рефери не засчитала гол, который мог бы помочь «Зениту» увезти очки.

Семак пытался успокоить общественность: «Оба мяча были отменены по делу. К VAR отношусь только положительно. Нет опыта и практики еще. Даже с VAR судьи не увидели нарушения на Оздоеве. Это непонятно. Сегодня сыграли в атаке достаточно беззубо, ниже своих возможностей».

После матча Дзюба ругался: «Нечего сказать. Безобразный матч в нашем исполнении».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"