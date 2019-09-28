«Локомотив» нанес «Зениту» второе поражение в чемпионате

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 11 тура чемпионата РПЛ против московского «Локомотива». Петербуржцы уступили со счетом 0:1.

Первый гол «Зенит» пропустил после удара Федора Смолова еще на 38 минуте, но его отменили из-за фола Жоау Мариу на Себастьяна Дриусси за несколько секунд до взятия ворот. На 48 минуте Гжегож Крыховяк все-таки вывел вперед «Локомотив». Результативной передачей отметился Смолов.

Уже в добавленное время «Зенит» все-таки забил, благодаря точному удару Роберта Мака, но судья после видеопросмотра также отменил взятие ворот.

Это второе поражение «Зенита» в сезоне. Ранее обыграть петербуржцев удалось только «Уфе» (0:1).

Таким образом, «Локомотив» сравнивается по очкам с «Зенитом». У обоих клубов по 23 очка. Но по дополнительным показателям петербуржцы заняли третье место, железнодорожники – второе. На первое место поднялся «Ростов», у которого тоже 23 очка.