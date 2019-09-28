Красота требует жертв. Вода подмочила салон красоты в центре Петербурга

Вода пробралась в цокольный этаж дома в Центральном районе Петербурга. Огромная лужа затопила салон красоты.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Дмитрий 28 сентября, потоп на Чехова, 4 продолжается уже третий день. Вода хлещет из-под пола. Сотрудники салона красоты вызывали на место аварийную службу «Теплосети Санкт-Петербурга» и работников управляющей компании. Дом обслуживает ЖКС №1 Центрального района. Источник коммунальной неприятности специалисты не выявили.

В пресс-службе «Теплосети Петербурга» «Фонтанке» подтвердили поступивший с адреса вызов. «При обследовании трубопроводов технологических нарушений на сетях не обнаружено. В настоящее время для точного определения места вытекания воды производится дополнительная диагностика», — добавили в компании.

С такой же проблемой ранее столкнулись сотрудники магазина "Художник" на Васильевском острове. Не высыхающая в углу лужа так и осталась бесхозной – ни коммунальщики, ни теплоэнергетики, ни Водоканал дыр в своих трубах не нашли.