СКА побил «Динамо» и в игре, и на кулаках. Капитан петербуржцев Плотников отправил в нокаут игрока московского клуба

В матче регулярного чемпионата СКА – «Динамо» – Москва произошла драка между хоккеистами. Капитан петербуржцев Сергей Плотников подрался с защитником столичной команды Андреем Мироновым.

Игроки на протяжении всего матча задирали друг друга. В итоге это вылилось в полноценную схватку во втором периоде.

Безоговорочную победу одержал Плотников.

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Победой для СКА закончился и весь матч. Армейцы с Невы выиграли со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Голы за СКА забили Йори Лехтеря (14 и 57 минуты), Евгений Кетов (22), Сергей Плотников (49). У гостей отличился Андре Петерссон (34).

После 12 матчей у СКА 17 очков. С этим результатом петербуржцы продолжают занимать второе место в Западной конференции, отставая на два очка от ЦСКА.

Следующий матч СКА сыграет 30 сентября на выезде против рижского «Динамо».