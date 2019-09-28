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Спорт
28.09.2019 19:09
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Мамаеву далеко переезжать не придется. Он подписал контракт с «Ростовом»

Футболистом с судимостью Павлом Мамаевым пополнился состав футбольного клуба «Ростов». Там он минимум на два года. 

Слухи о возможном приобретении «Ростова» подтвердил диктор во время футбольного матча вечером 28 сентября, позже с официальным релизом вышел и сам клуб на своем сайте. Мамаев будет выступать под десятым номером, контракт подписан на два года с возможностью продлить его еще на один сезон. 31-летний полузащитник прошел медкомиссию, для него уже составлен индивидуальный план тренировок.

«Ростов» перечисляет заслуги судимого за хулиганство футболиста – чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России в составе ЦСКА, трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата страны. 

До «Ростова» Мамаев играл в «Краснодаре», но почти сразу после задержания клуб заявил, что намерен разорвать с ним контракт. До нового места работы игроку далеко ехать не придется – между городами триста километров. 

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Ранее сообщалось, что освободившегося вместе с Мамаевым Александра Кокорина был бы готов взять в «Марсель» Вилаш-Боаш, но он разумно предположил, что в ближайшее время условия досрочного освобождения покинуть пределы страны ему не позволят. Петербургский «Зенит» отказываться от судимого футболиста не стал. 

8 октября 2018 года в Москве Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам.

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