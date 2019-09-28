Звезду сериала «Счастливы вместе» задержали в Москве. Она отрицает хранение наркотиков в нижнем белье

Актриса театра и кино Наталья Бочкарева стала фигуранткой уголовного дела о хранении наркотиков. Видеозапись опроса Натальи перед личным досмотром подтверждает факт задержания, но сама она настаивает на своей непричастности.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД Москвы, ночью 28 сентября на улице Стромынка сотрудники ДПС остановили «Кадиллак» под управлением женщины 1980 года рождения. «В общении с инспекторами она заметно нервничала, от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась, – рассказали в пресс-службе. – В ходе личного досмотра было обнаружено и изъято вещество массой 0,69 граммов. Экспертиза показала, что оно наркотическое. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде».

За рулем «Кадиллака» находилась Наталья Бочкарева, следует из опубликованной в Сети записи. Женщина представляется сотруднице полиции, предлагающей добровольно выдать запрещенные к обороту вещества. Бочкарева признается, что в нижнем белье у нее есть сверток с наркотиком.

В комментариях прессе «Наташа Букина» не так чистосердечна. По ее словам, в Интернете можно опубликовать все, что угодно. Актриса допустила монтаж видеозаписи.

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39-летняя Бочкарева известна по сериалу «Счастливы вместе» и последнему фильму «Елки». Она была в числе деятелей искусства, поддержавших флешмоб «Я/Мы Павел Устинов» в поддержку приговоренного актера. Бочкарева опубликовала эмоциональный пост с завуалированной критикой суда и Росгвардии, закончив фразой:

«Я очень люблю свою страну, знаю, что государство без закона не государство, и закон для всех один, будь ты актер, слесарь или депутат! Но так быть не должно».