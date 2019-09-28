В Атлантическом океане двое суток не могут найти судно. Вместе с ним потерялись украинцы

Судно под названием Bourbon Rhode потерялось в Атлантическом океане в тысячах километров от ближайшего берега. О том, что оно исчезло с радаров два дня спустя, 28 сентября, заявил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Его слова приводят украинские СМИ, Кирилич утверждает, что на борту находились граждане этой страны, однако их количество он не назвал. Последний раз Bourbon Rhode выходил на связь 26 сентября, находясь в 1200 морских милях от берега острова Мартиника (заморский департамент Франции). Команду ищет французский морской спасательно-координационный центр.

По данным сайта Marinetraffic, пожарно-спасательное судно ходит под флагом Люксембурга. По другой информации, это буксирное судно. На его борту могут находиться 14 человек.