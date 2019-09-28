Виллаш-Боаш: «Мой друг Кокорин вышел из тюрьмы, но не думаю, что он может уехать из России»

Главный тренер футбольного клуба «Марсель» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал кадровые проблемы команды. Он хотел бы Кокорина, но тот на УДО.

Виллаша-Боаша 28 сентября цитирует RMC Sport. «Если только Криштиану Роналду не станет свободным агентом, остается лишь Бен-Арфа. Есть еще мой друг Александр Кокорин, только что вышедший из тюрьмы, но это немного сложнее. «Марсель» – идеальный вариант, не так ли? Но я не думаю, что он может уехать из России», – рассуждает тренер.

Андре Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» в 2014, сменив Лучано Спаллетти. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Кубок России, а также дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов. Покинул «Зенит» он после сезона 2015/16, заняв третье место и не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов. Следующий сезон провел в качестве главного тренера китайского «Шанхая СИПГ», где получил по контракту 12 миллионов евро. После этого взял паузу в своей тренерской карьере. Занялся автоспортом, но не очень удачно. В 2019 году возглавил «Марсель».

Кокорин вышел на свободу по условно-досрочному освобождению 17 сентября. За день до этого «Зенит» подписал с ним новый контракт до конца сезона-2019/20, по которому футболист получит 1,9 миллиона евро за вычетом налогов (по предыдущему соглашению годовой оклад составлял 4 миллиона евро).

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20 сентября РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Он сможет быть зарегистрирован не раньше 22 января 2020 года.

8 октября 2018 года в Москве Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам.