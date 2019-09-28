В «Гранд Каньоне» на Энгельса прорвало трубу. С потолка хлещет водопад

Трубу прорвало в торговом комплексе в Выборгском районе Петербурга 28 сентября. Заливало детскую зону на третьем этаже.

О потопе в ТЦ «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса в социальных сетях рассказали очевидцы. На опубликованных кадрах запечатлён мутно-коричневый поток воды, стекающий с потолка. В торговом центре отметили, что коммунальная авария произошла на территории с детскими отделами «Дивный город».

«По техническим причинам сегодня – 28 сентября с 16.30 Дивный город закрыт», — отмечается в группе «Гранд Каньона» в «ВКонтакте».

Сам торговый центр продолжает принимать посетителей.