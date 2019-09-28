Дриусси и Азмун сыграют за «Зенит» против «Локомотива»
Футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на матч 11 тура чемпионата РПЛ против «Локомотива». Игра пройдёт в субботу, 28 сентября, в Москве.
С первых минут за «Зенит» сыграют: Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артём Дзюба.
Запасные игроки: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Роберт Мак, Алексей Сутормин.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
«Зенит» после 10 матчей лидирует в чемпионате с 23 очками. «Локомотив» идёт на пятой строчке с 20 очками.
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