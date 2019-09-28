Белки в бешенстве. Роспотребнадзор Петербурга назвал крупнейших переносчиков смертельно опасной болезни

Роспотребнадзор Петербурга опубликовал рейтинг животных-переносчиков бешенства. Тройку лидеров возглавили белки и ежи.

Живность санврачи разоблачили во всемирный день борьбы с бешенством, который отмечается 28 сентября. По их данным, белки регистрируются в качестве переносчиков болезни в 37,2 % случаев. Ежи уверенно держат вторую строчку с показателем 30,7 %. Тройку призеров с существенным отрывом занимают летучие мыши – 17,2 %.

Лис, которых петербургские чиновники призывают обходить стороной, можно смело отнести к аутсайдерам бешеного соревнования – их доля составляет всего 5,9 %.

Роспотребнадзор Петербурга выдал инструкцию для укушенных. Главный принцип – сам погибай, а окружающих выручай. Цапнувшую за палец белку по возможности нельзя отпускать, советуют специалисты, – ее необходимо поймать и изолировать. Потом уже можно очистить рану, промыть мылом и водой. Они уверяют, что этот способ помогает снизить шанс заражения инфекцией. Третий пункт инструкции – антирабическая вакцина, ее нужно делать побыстрее. Уколы против бешенства необходимо выполнять сериями – по пять штук каждые две недели.

Без лечения 100 % случаев зоонозного вирусного заболевания – передаваемого человеку животным – заканчивается летальным исходом, говорится в иллюстрированном докладе Роспотребнадзора. Есть только шесть задокументированных случаев выздоровления от бешенства после появления симптомов.