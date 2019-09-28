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Особое мнение / Евгений Вышенков

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Заместитель главного редактора "Фонтанки.ру".
28.09.2019 17:39
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Мент самых честных правил нас уважать себя заставил

В МВД назрел акт, ведь в Интернете посягают на честь сотрудника. Гарант ее неприкосновенности – в штрафе за язык. И лучше они выдумать не могут.

Владимир Колокольцев усмотрел пробел в законе о неуважении власти. Норму индивидуализировал, защитив своих «от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства от распространения в информационно коммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России».

Скоро спеть на Первом в шоу «Три аккорда» – «отвалите, мусора, я сегодня не такой как был вчера» еще можно, а написать тоже самое в посте под новостью от 27 сентября на официальном сайте ведомства – «Полицейские провели акцию «Сохраним тигра», уже накладно.

Если бы я был царем и назначил себя министром МВД, то мне бы льстило быть первым легавым. В этом кусочке сленга пахнет риском. В конце концов, большинство глав МГБ и МВД у нас в ХХ веке расстреляли. Сидишь в прокуренном кабинете, отвечаешь на вкрадчивый стук в дубовую дверь: «Ну, входи, если духовитый такой». Драматургия. Есть что вспомнить, стоя у стены в ожидании расстрела.   

Сегодня же опасности полицейских зависят от броска хипстера пластиковым стаканчиком в шеренгу «космонавтов». Так еще и молодежь на интернет-заборах пишет всякую вредную всячину. Все мент, да мент, а порой добираются до мусора. Обидно, честное присягательное. Особенно когда порученец по утрам приносит тебе распечатанные листы, где маркером подчеркнуто хулительное. Так что, задача повысить настроение поставлена, и она выполняется. Получилось внесение изменения в Федеральный закон «О полиции» от 27 сентября. Чтоб не обзывались. А то на митингах вырываться скоро прекратят, а в Интернете полицейских за глаза все равно поносят.

Тридцать лет назад, еще при коммунистах, на ленинградском «Музыкальном ринге» Петр Мамонов впервые спел: «Белые перчатки, а в глазах тоска, никто тебя не любит. Домой, постовой». Так до сих пор едет боец в метро с несанкционированного, листает гаджет. Не готов он следовать совету русского рока – «оторви кокарду, сломай жезл». Не очень-то я верю, что рядовые пускают слезу по этому поводу. Хнычут наверху. Там хлипкая психика, по ней и бьет враг.     

Легче от мата отучить. Невозможно нас заставить произносить – сотрудник правоохранительных органов. Это древнерусская традиция.

Проблема не в нашей этике по отношению к ним.  МВД в обнимку с министром пропиталось нежным временем. Сегодня, если тебе не пожелали «хорошего дня», то это уже хамство. Принципы перемешались настолько, что курить уже на балконах нельзя, а под хвост баловаться можно. Собирать в одно место миллиарды полковника Захарченко становится чуть-ли не образовательным кейсом для агитации службы в органах, а прочитать про ведомство что-либо стилистически нетонкое – будто нагайкой их лупанули.

Верю – инициативу обсудят, уточнят механизмом реализации и с нового года сотрудникам подразделений по противодействию экстремизму нарежут новый показатель. Привет заголовкам: «В уездном городе N молодого россиянина огрели на 30 тысяч рублей. На своей страничке он вывел городового козлом». Как говорила моя бабушка, тебя дураком назвали, так не бегай с этим по всей деревне.

Похоже, это только начало.

За внутренними органами должны подтянуться другие. Им же тоже достается из виртуальной реальности. Одно Главное разведывательное управление как настрадалось после, своего рода, гей-парада Баширова и Петрова в Солсбери.

Быстро пролетело время с тех дней, когда лет десять назад Юра Шевчук на Дворцовой площади улыбался: «Я пил вчера у генерала ФСБ … и оценил фаянс японского сортира». Транслировал концерт телеканал «СТО». Им владел близкий к Владимиру Путину Олег Руднов.

– Мы все имеем, дачу, стражу, уваженье и лавэ, но так хотелось, чтоб страна цвела построже, – пел Юрий под симфонический оркестр на фоне Эрмитажа. Персоны первых рядов сдвигали ладоши.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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