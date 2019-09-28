Двое из Гатчины приехали в Петербург за бесплатным бензином. Убежать приятели смогли, но только до дома

«КИА» с подложными номерами укатила с заправки в Пушкинском районе Петербурга. Не заплативших за топливо водителей отыскали в Ленобласти.

Как пишет 47news 28 сентября, накануне полицейские задержали 23-летнего жителя посёлка Суйда и 25-летнего жителя Гатчины. По версии следствия, еще сутками ранее приятели на белом «КИА Рио» с подложными номерами приехали на автозаправку «Фаэтон» на подъезде к деревне Дони на Киевском шоссе. Бензобак автомобиля заправили на 60 литров и, не заплатив, скрылись. Ущерб на АЗС оценили в 2500 рублей.

Полицейские увязались за похитителями в погоню. «Киа» удалось затормозить на территории Гатчинского района Ленобласти. Но напарники бросили автомобиль, сами разбежались в разные стороны. Задержать их удалось на следующий день по домашним адресам.

Как сообщает региональное управление МВД, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору).