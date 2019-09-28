Марка Захарова похоронят рядом с Броневым и Табаковым

Прощание с режиссером Марком Захаровым пройдет в Москве 1 октября. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Об этом РИА Новости сообщил директор Ленкома Марк Варшавер. Прощание состоится в 10 утра на территории театра, в два часа дня 1 октября Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. «Рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого», – добавил Варшавер.

Захаров умер ночью 28 сентября в Москве после продолжительной болезни на 86 году жизни. Причиной смерти назвали воспаление легких.