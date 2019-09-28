Джеймса Хэтфилда снова накрыла зависимость. Metallica отменяет концерты

Официальный Twitter группы Metallica сообщил об отмене концертов в Австралии и Новой Зеландии из-за проблем со здоровьем фронтмена группы Джеймса Хэтфилда.

Сообщение с информацией об отмене концертов появилось в соцсети 28 сентября, группа пообещала вернуть деньги за билеты.

"Нам искренне жаль сообщить нашим фанатам и друзьям о необходимости отложить наш предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии, – говорится в сообщении. – Как, наверное, большинство из вас знает, наш брат Джеймс уже много лет борется с зависимостью. Сейчас ему пришлось заново начать программу реабилитации и работать над восстановлением", – сообщается в Twitter.

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As most of you probably know, our brother James has been struggling with addiction on and off for many years. He has now, unfortunately, had to re-enter a treatment program to work on his recovery again.



(2/6) — Metallica (@Metallica) 28 сентября 2019 г.

Тысячи фанатов написали в ответ слова поддержки главному металлисту планеты, желая ему скорейшего выздоровления.

Джеймс Хэтфилд объявил о своих проблемах с алкогольной зависимостью в 2002 году, тогда же он начал программу реабилитации и вскоре заявил о своей полной абстиненции. Однако теперь эта проблема вновь его настигла.

Metallica была основана в 1981 году и стала заметным явлением в поп-культуре во всем мире. "Медленные" композиции группы стали популярны далеко за пределами узкого круга любителей треш-металла. Самый успешный ее альбом – так называемый. "Черный альбом" 1991 года – был продан тиражом в 30 млн экземпляров. Столько же у "Nevermind" Nirvana, "The Wall" Pink Floyd и "Abbey Road" Beatles. Всего группе удалось продать более 110 млн копий всех своих альбомов, что делает ее самой успешной в мире командой, играющей тяжелый рок.