Джеймса Хэтфилда снова накрыла зависимость. Metallica отменяет концерты

Официальный Twitter группы Metallica сообщил об отмене концертов в Австралии и Новой Зеландии из-за проблем со здоровьем фронтмена группы Джеймса Хэтфилда.

Сообщение с информацией об отмене концертов появилось в соцсети 28 сентября, группа пообещала вернуть деньги за билеты.

"Нам искренне жаль сообщить нашим фанатам и друзьям о необходимости отложить наш предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии, – говорится в сообщении. – Как, наверное, большинство из вас знает, наш брат Джеймс уже много лет борется с зависимостью. Сейчас ему пришлось заново начать программу реабилитации и работать над восстановлением", – сообщается в Twitter.

As most of you probably know, our brother James has been struggling with addiction on and off for many years. He has now, unfortunately, had to re-enter a treatment program to work on his recovery again.



(2/6)