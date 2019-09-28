СМИ: Театральный режиссер Хейфец ударил ножом фельдшера и сам уехал в больницу

После вызова с жалобой на плохое самочувствие 85-летнего режиссера Леонида Хейфеца за медицинской помощью пришлось обратиться фельдшеру. Из квартиры театрала она уехала с проткнутой ногой.

Как сообщает ТАСС, фельдшер был ранен утром 28 сентября в центре Москвы. По данным СМИ, девушка была ранена ножом в ногу в тот момент, когда пыталась измерить давление режиссеру. Ее жизни ничего не угрожает, Хейфеца увезли в больницу, добавляет РИА Новости. Сообщается, что в момент нападения режиссер был в неадекватном состоянии.

Леонид Хейфец — театральный режиссер, педагог, народный артист России. Он поставил более 30 спектаклей.