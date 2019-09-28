В больнице Приозерска врачи спасают подростка с тяжелым ранением ножом. За нападение задержан военнослужащий

Совместное употребление алкогольных напитков привело к серьезным травмам у 16-летнего подростка. Он пил в Саперном со знакомым военнослужащим из части в том же поселке.

Об этом сообщает 47News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Молодого человека привезли в больницу Приозерска ночью 28 сентября, состояние оценили как тяжелое. Школьник живет и учится в Саперном, там же расположена часть №12086 войск радиационной и химической защиты.

По подозрению в нападении задержан военнослужащий, кроме принадлежности к части в Саперном про него пока ничего неизвестно. В ЗВО оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.