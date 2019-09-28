Серийный насильник из СКР перебрался на Кипр. Его арестовали после нового нападения на женщину

На севере Кипра местной полицией задержан гражданин России Александр Сатлаев. На родине он стал известен благодаря родству с председателем суда, должности следователя СКР и секс-нападению на женщин.

О задержании Сатлаева сообщает местная газета «Кибрис». По ее данным, в портовом городе Кириния экс-следователь посягнул на сумку прохожей, сжав ей горло и придушив. Он забрал 300 турецких лир – более трех тысяч рублей – и 35 евро, пляжное полотенце и другие аксессуары курортного отдыха.

Преступление совершено 22 сентября, Сатлаева задержали после изучения записей камер видеонаблюдения. По информации «Кирбис», он пересек границу Северного Кипра 19 августа. К этому времени сын судьи разыскивался в России по подозрению в преступлении сексуального характера и, вероятно, по этой причине скрылся из страны.

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Александр Сатлаев жил в Горно-Алтайске, работал следователем местного управления Следственного комитета. Его отец Андрей Сатлаев возглавлял Чемальский районный суд республики Алтай.

В 2013 году следователя задержали за серию изнасилований и злоупотребление должностными полномочиями. Свою жертву он убедил не писать заявление. В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы, доказав восемь эпизодов преступной деятельности из одиннадцати. Находясь в колонии под Нижним Тагилом, бывший следователь отсудил у Минфина 50 тысяч рублей за незаконное преследование по трем эпизодам. В марте 2019 года он освободился условно-досрочно, а через пять месяцев, по версии следствия, совершил новое преступление.

Турецкая республика Северного Кипра занимает северную треть острова. Не признана международным сообществом. По законам Северного Кипра насильственное ограбление может быть наказано пожизненным лишением свободы.