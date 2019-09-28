Хакер, миллионер, мошенник. В Испании по просьбе США задержали гражданина России

Власти США потребовали выдачи гражданина России, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве через Интернет. Его задержали на территории Испании неделю назад.

Заточение россиянина ТАСС 28 сентября подтвердили в российском посольстве в Мадриде, туда из Валенсии пришли официальные бумаги от полиции. Задержали мужчину, который якобы приехал на отдых с женой и семилетним сыном, 20 сентября в аэропорту. С ним побеседовали представители посольства, ему назначен местный адвокат. Американцы подозревают его в киберпреступлениях с поддельными документами и миллионной выручкой, разыскивали его сотрудники ФБР. В настоящее время он арестован, американцы пытаются согласовать процедуру акстрадиции.