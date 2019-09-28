«Присоединяйтесь к нам господин барон, присоединяйтесь». 15 цитат из фильмов Марка Захарова

Марк Захаров, один из самых важных в российском кинематографе режиссеров и сценаристов, умер 28 сентября. У нас остались его замечательные фильмы, расхватанные на десятки цитат, которые мы чуть ли не каждый день используем в общении с друзьями и на работе.

Марк Захаров, фото - Андрей Соловьев/ITAR-TASS

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«Учитесь жить шикарно». «Двенадцать стульев»

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«Может быть тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?». «Двенадцать стульев»

«Я полагаю, что торг здесь неуместен». «Двенадцать стульев»

«Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!». «Тот самый Мюнгхаузен»

«Присоединяйтесь к нам господин барон, присоединяйтесь». «Тот самый Мюнгхаузен»

«Был не прав, вспылил». «Обыкновенное чудо»

«А кто у нас муж? Волшебник. Предупреждать надо». «Обыкновенное чудо»

«Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, чего зря время терять?». «Обыкновенное чудо»

"Хочешь большой, но чистой любви?". «Формула любви»

«Я всё понял, Жакоб. Все пришельцы в Россию будут гибнуть под Смоленском!». «Формула любви»

«Грех смеяться над убогими». «Формула любви»

«А голова предмет темный и исследованию не подлежит». «Формула любви»

«Я начал завидовать рабам. У них твердые убеждения».«Убить дракона»

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